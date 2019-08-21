Футбол

Рибери официально перешел в «Фиорентину»Газета.Ru 08:18

Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды. Детали соглашения с футболистом, перешедшим на правах свободного агента, не разглашаются.
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