Футбол
Рибери официально перешел в «Фиорентину»Газета.Ru 08:18
Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды. Детали соглашения с футболистом, перешедшим на правах свободного агента, не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:23, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
Обновлено в 12:11
Политика
Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия
В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Спортшколу оштрафовали за превышение хлора в сыктывкарском бассейне
В сыктывкарском бассейне «Орбита» во время занятий 20 марта этого года дети почувствовали недомогание из-за превышения содержания хлора в воде.
Обновлено в 09:22
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными
Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Космос
Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX
Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
Обновлено в 16:01
Политика
Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.
Обновлено в 15:03
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено в 15:00
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Культура
Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде
С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено в 14:44
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Авто
УАЗ озвучил планы на новый УАЗ «Патриот» с АКПП и грузовик «Профи»
Напомним, официальная презентация внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП состоялась в конце июля этого года.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Младенец скончался от грудного молока кормящей матери
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Здоровье
Ольга Тимофеева контролирует образование и здравоохранение Ставрополья
Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева провела с жителями Михайловска встречи, посвященные вопросам образования и здравоохранения.
Обновлено в 11:20
Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%
«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 07:02
Политика
Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября
Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:36
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02