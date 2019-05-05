Футбол

Рибери покинет «Баварию» по окончании сезонаRT на русском 05:44

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
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Рибери покинет «Баварию»

Газета.Ru06:22

Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона

Матч ТВ05:46

Румменигге: «Роббен и Рибери очень помогли „Баварии“»

Soccer.ru05:06

Рибери объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Спорт-Экспресс05:20

Рибери объявил об уходе из «Баварии»

Sport24.ru05:08

Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Чемпионат05:25

Рибери и Роббен покинут «Баварию» летом. Француз был в клубе 12 лет, голландец – 10

Sports.ru05:17
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту

В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
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Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
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В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит Чакир

Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Происшествия

В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
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В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

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Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

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Шоу-бизнес

Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев

32-летняя Ольга Бузова выбрала для своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
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Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
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Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224

На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Интернет

В браузере Firefox отключились все расширения

У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
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Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
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Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер.
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Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

В 6.30 борт рейса ZF5696 авиакомпании Azur Air вылетел в Оренбург. Около часа дня самолет благополучно приземлился.
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«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам

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Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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В Госдуме оценили слова депутата Рады о единении народов РФ и Украины

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Трехдневная рабочая неделя и четыре выходных дня ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, напомнили в воскресенье в пресс-службе Роструда.
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Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения.
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Грузинская оппозиция призвала сократить военные расходы

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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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