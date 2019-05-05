Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезонаRT на русском 05:44
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту
В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит Чакир
Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500
Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев
32-летняя Ольга Бузова выбрала для своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
Обновлено в 04:08
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Интернет
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне
Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились
В 6.30 борт рейса ZF5696 авиакомпании Azur Air вылетел в Оренбург. Около часа дня самолет благополучно приземлился.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 01:26
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Политика
В Госдуме оценили слова депутата Рады о единении народов РФ и Украины
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова парламентария Верховной рады Нестора Шуфрича о единении народов РФ и Украины.
Обновлено в 06:19
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
Трехдневная рабочая неделя и четыре выходных дня ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, напомнили в воскресенье в пресс-службе Роструда.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
«Совсем осатанели»: Почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас
Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения.
Обновлено в 01:00
Политика
Грузинская оппозиция призвала сократить военные расходы
Оппозиционная парламентская партия «Альянс патриотов» в воскресенье призвала сократить военный бюджет и направить высвободившиеся суммы на решение социальных проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 06:33