Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб. Ранее сообщалось, что французом интересуются российские клубы.

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Политика YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.

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