Футбол

Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»Спорт-Экспресс 12:56

Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб. Ранее сообщалось, что французом интересуются российские клубы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рибери: «Хочу вывести „Фиорентину“ в топ-3, а не соперничать с Роналду»

Soccer.ru19:38

Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину», а не клуб из РПЛ

Нева Спорт13:12

Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»

Спорт-Экспресс12:56

«Я не собираюсь соперничать с Роналду». Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»

Матч ТВ13:01

Рибери: перешёл в «Фиорентину» не для того, чтобы соперничать с Роналду

Чемпионат12:47

Франк Рибери: «Я здесь, чтобы помочь „Фиорентине“, а не соперничать с Роналду»

Sports.ru12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Обновлено в 17:05
Музыка

Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом

Обновлено в 06:01
Политика

YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено в 15:31
Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

Обновлено в 14:14
Космос

Робот «Федор» отправился в космос

С космодрома «Байконур» рано утром 22 августа стартовал российский корабль «Союз МС-14» с российским человекоподобным роботом по имени Федором.
Обновлено в 01:19
Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД

«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:46
Политика

Помпео напомнил Канаде о необходимости увеличить оборонные расходы

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие

Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
Обновлено в 20:07
Экономика

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Технологии

Солнечная электростанция появится в камчатском селе Долиновка

Обновлено в 17:53
Гаджеты

Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото

22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено в 15:45
Экономика

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Здоровье

Эксперт Том Гиринг: алкоголь перед сном провоцирует опасные нарушения

Специалист подчеркнул, что алкоголь плохо воздействует на фазу быстрого сна.
Обновлено в 11:06
Здоровье

Медики назвали продукт, помогающий быстро похудеть

Ростки пшеницы могут заметно помочь в похудении.
Обновлено в 11:45
Экономика

Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на «Танеко»

Обновлено в 10:13
Политика

Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Хоккей

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

Обновлено в 14:42
Происшествия

Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Обновлено в 21:18
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Расстрелявшего жену челябинского депутата арестовали

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 20:44
Финансы

Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРС

Основные индексы Уолл-стрит открыли торги в «зеленой зоне» в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, 22 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Российский спецназ уличили в наступлении на оплот террористов в Сирии

Отмечается, что вертолет был задействован в ходе столкновений с силами джихадистов у города Кабани, который находится недалеко от главного опорного пункта боевиков в Латакии — города Джиср-эш-Шугур.
Обновлено в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное