Футбол
Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»Спорт-Экспресс 12:56
Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб. Ранее сообщалось, что французом интересуются российские клубы.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено в 06:01
Политика
YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений
Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено в 15:31
Космос
Робот «Федор» отправился в космос
С космодрома «Байконур» рано утром 22 августа стартовал российский корабль «Союз МС-14» с российским человекоподобным роботом по имени Федором.
Обновлено в 01:19
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД
«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:46
Политика
Помпео напомнил Канаде о необходимости увеличить оборонные расходы
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
Обновлено в 20:07
Экономика
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото
22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено в 15:45
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Эксперт Том Гиринг: алкоголь перед сном провоцирует опасные нарушения
Специалист подчеркнул, что алкоголь плохо воздействует на фазу быстрого сна.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Медики назвали продукт, помогающий быстро похудеть
Ростки пшеницы могут заметно помочь в похудении.
Обновлено в 11:45
Политика
Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Обновлено в 14:42
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Расстрелявшего жену челябинского депутата арестовали
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 20:44
Финансы
Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРС
Основные индексы Уолл-стрит открыли торги в «зеленой зоне» в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, 22 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Российский спецназ уличили в наступлении на оплот террористов в Сирии
Отмечается, что вертолет был задействован в ходе столкновений с силами джихадистов у города Кабани, который находится недалеко от главного опорного пункта боевиков в Латакии — города Джиср-эш-Шугур.
Обновлено в 09:26