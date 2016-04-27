Футбол
Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»Спорт-Экспресс вчера в 12:56
Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб. Ранее сообщалось, что французом интересуются российские клубы.
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Франк Рибери: «Я здесь, чтобы помочь „Фиорентине“, а не соперничать с Роналду»
Sports.ruвчера в 12:31
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Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
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Издание The Guardian назвало Крым российским
Издание The Guardian сделало невероятное. В День российского флага оно признало, что Крым – это Россия.
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