Футбол

Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»Спорт-Экспресс 12:56

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Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб. Ранее сообщалось, что французом интересуются российские клубы.
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