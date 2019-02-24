Футбол
Рибери не пожал руку Ковачу после замены в матче с «Гертой»Чемпионат вчера в 23:43
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
|46′
Джошуа Киммих
|51′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|58′
Хави Мартинес
|62′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
|67′
|79′
Саломон Калу
Деннис Ястшембски
|79′
Арне Майер
Палько Дардаи
|84′
Карим Рекик
Хамес Родригес
|90′+1′
|62%
|Владение мячом
|38%
|85%
|Процент точных передач
|72%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|6
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
6
Алькантара
11
Родригес
8
Мартинес
22
Гнабри
9
Левандовски
25
Мюллер
22
Ярстейн
5
Штарк
28
Лустенбергер
4
Рекик
20
Лазаро
15
Груйич
10
Дуда
24
Дардаи
17
Миттельштедт
27
Зельке
32
Ястшембски
Герта
Расстановка 3‑5‑2
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отказался пожать руку главному тренеру команды Нико Ковачу после замены в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (1:0). Хавбек был заменён на 58-й минуте встречи. Ковач подал руку игроку, однако тот проигнорировал жест тренера.
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Конфликт в «Баварии»? Рибери не пожал руку Ковачу после замены в игре с «Гертой»
Спорт-Экспрессвчера в 23:48
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