Футбол

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»Sport24.ru вчера в 21:37

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который в июле станет свободным агентом, не стал исключать возможности возвращения в «Марсель». 36-летний хавбек выступал за французский клуб с 2005 по 2007 год. «Марсель» — это нечто особенное.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рибери готов вернуться в «Марсель»

Евро-футбол.ру02:19

Рибери: «Вернусь ли в „Марсель“? Всё возможно»

Soccer.ru00:29

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Sport24.ruвчера в 21:37

Рибери не исключил возвращения в бывший клуб

Газета.Ruвчера в 22:21

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Чемпионатвчера в 21:17

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Бомбардир.рувчера в 23:20

Франк Рибери: «Возвращение в „Марсель“? Все возможно»

Спорт-Экспрессвчера в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено вчера в 10:50
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Общество

В Екатеринбурге начали штрафовать участников протестов против храма

Обновлено в 04:28
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Политика

Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров объяснил, почему произошло падение рейтинга президента Владимира Путина.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Политика

Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове

Ранее «провокацией, направленной на разжигание межэтнической вражды» инцидент назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:38
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Экономика

«Югория» снизила тарифы по ОСАГО в девяти регионах России

Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой во всех офисах "Югории", в агентской сети компании, а также полисы е-ОСАГО на официальном сайте компании.
Обновлено в 06:05
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе

В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Технологии

В Москве представили первый российский квантовый телефон

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Обновлено в 04:24
Игры

В PS Store обнаружили рекламный баннер предзаказа Death Stranding

Сегодня Sony должна многое поведать о Death Stranding, включая, судя по всему, дату выхода: это почти очевидно, поскольку в PS Store появился рекламный баннер предварительного заказа игры.
Обновлено в 03:03
Экономика

Иностранные банки игнорируют россиян, опасаясь санкций

Иностранные банки стали проводить жесткий отбор частных клиентов из России.
Обновлено в 06:05
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой отпразднуют новую свадьбу

Певица давала Владу по 150 тысяч рублей в месяц на содержание первой жены и сына, перестала делать это, когда узнала, что деньги шли на покупку запрещенных веществ, и стала передавать семье племянника продукты.
Обновлено в 05:16
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» кабана

В Сургуте заведующая детсадом уволилась из-за появившегося в Сети видео, на котором аниматор исполняет стриптиз в костюме кабана.
Обновлено в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное