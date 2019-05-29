Футбол
Рибери не исключил возвращения в «Марсель»Sport24.ru вчера в 21:37
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который в июле станет свободным агентом, не стал исключать возможности возвращения в «Марсель». 36-летний хавбек выступал за французский клуб с 2005 по 2007 год. «Марсель» — это нечто особенное.
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