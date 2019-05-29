Рибери не исключил возвращения в «Марсель»Sport24.ru вчера в 21:37

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который в июле станет свободным агентом, не стал исключать возможности возвращения в «Марсель». 36-летний хавбек выступал за французский клуб с 2005 по 2007 год. «Марсель» — это нечто особенное.

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Политика Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции По информации издания, Сергей Гапликов подписал об этом соответствующий распоряжение. Сам глава на запрос «РБК» пока не ответил.

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Хоккей Юха Метсола признан лучшим вратарем сезона в КХЛ Лучшим вратарем КХЛ признан голкипер «Салавата Юлаева» Юхо Метсола, сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Общество В России предложили ввести «отцовский капитал» Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.

Шоу-бизнес Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года, в период съемок фильма "Они сражались за Родину".

Общество Названы самые востребованные профессии Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Экономика ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удары в Сирии ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.

Происшествия В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.

Шоу-бизнес Хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до пластики На странице клиники появились фото Дарьи Пынзарь, бывшей участницы «Дома-2», а ныне блогерши, дизайнера и мамы двоих сыновей.

Экономика США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.

Кино Звезда «Игры престолов» из-за окончания сериала попала в больницу Как сообщает издание, ссылаясь при этом на свои источники, в элитную клинику Prive-Swiss 32-летний актер попал чтобы побороть алкоголизм, стресс и переутомление.

Политика Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Армия и оружие Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, передает ТАСС.

Политика Зеленский посетил передовую Донбасса Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.