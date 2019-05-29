Рибери не исключил возвращения в «Марсель»Чемпионат вчера в 21:17

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель». «Марсель» — это нечто особенное. Годы в «Марселе» останутся в моём сердце на всю жизнь.

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

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