Футбол
Рибери не исключил возвращения в «Марсель»Чемпионат вчера в 21:17
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель». «Марсель» — это нечто особенное. Годы в «Марселе» останутся в моём сердце на всю жизнь.
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Политика
Мосийчук в эфире назвал зрителей уродами и был уличен в пьянстве
Нардеп Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK 28 мая в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:49
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Обновлено вчера в 21:01
Технологии
ИИ для медицины Botkin.AI привлек 100 млн рублей
В июле 2017 года «Интеллоджик» получила инвестиции в размере 11 млн рублей от фонда Primer Capital, затем в проект вложился владелец «Экспобанка» Игорь Ким.
Обновлено в 01:33
Политика
Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии
Обновлено вчера в 12:19
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro
Например, сегодня инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.
Обновлено в 01:08
Авто
Правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК
Правительство Российской Федерации рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), которые дает налоговые льготы в обмен на инвестиции в производство.
Обновлено в 03:33
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе
Рекомендуется ограничить употребление мяса, не пить кофе и сладкие напитки.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена
В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада
Вероятно, лось пытался перепрыгнуть теплицу, однако не смог этого сделать и проломил ее крышу. При падении он получил серьезную травму ноги.
Обновлено в 03:22
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии Путина. Идет подготовка
Дата Прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка.
Обновлено в 03:22
Политика
Матвиенко заявила, что Совфед не изменит законы из-за дела Арашукова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что рабочая группа верхней палаты парламента, которой было поручено проработать предложения об ужесточении процедуры проверки кандидатов в члены в связи с ситуацией с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, решила, что действующих законов достаточно для «отсеивания» людей, имеющих сомнительную репутацию.
Обновлено в 01:22
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Волкер: США не признают паспорта РФ, выданные на Донбассе и в Крыму
Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, заявил, что Штаты не будут признавать паспорта РФ, которые выдадут жителям Донбасса.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35
Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56
Авто
Компания BMW обновила кроссовер X1
Баварский компактный внедорожник получил обновленные внешние элементы, соответствующие текущему языку дизайна BMW, а скромные обновления интерьера дополняют изменения снаружи.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе
В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Экономика
ЦБ не удается справиться с мошенничеством с подменой номеров
В этом году мошенники стали массово применять схемы с подменой номера: они звонят клиенту, словно от банка, и выманивают необходимые данные, чтобы похитить средства.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Ряд крупных российских банков довел долю push-уведомлений в информировании клиентов до 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года
Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С, сказал замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе визита на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, филиал компании «Сухой»).
Обновлено в 02:59