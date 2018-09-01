Футбол

Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»Матч ТВ 01:31

Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине». В своем Instagram француз выложил новый пост, который озаглавил следующим текстом: «Готов к новому вызову!»
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рибери намекнул на переезд в Италию

Бомбардир.ру05:17

Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку» ради перехода в итальянский клуб

LiveResult.Ru03:38

Рибери намекнул на переход в «Фиорентину»

Sports.ru02:50

Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»

Sportbox.RU01:31

Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»

Матч ТВ01:31

Рибери намекнул на переход в «Фиорентину»

Чемпионатвчера в 17:24

Рибери: "Готов к новому вызову!"

Soccer.ruвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Технологии

В Китае хотят массово продавать клонированных котов

Обновлено в 05:00
Музыка

Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
Обновлено в 04:06
Кино

Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт

В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Обновлено в 02:23
Политика

Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате

Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Саратовец посыпал конфеты в магазине крысиным ядом

«Задержан мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, подозревается в том, что в одном из магазинов Саратова он посыпал конфеты крысиным ядом», - уточняют правоохранители.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 02:41
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике

На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Обновлено в 03:55
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Гаджеты

Игровая гарнитура ASUS ROG Strix Go 2.4 не нуждается в проводах

Компания ASUS в ходе выставки Gamescom 2019, которая проходит в Кёльне (Германия), представила гарнитуру ROG Strix Go 2.4, разработанную специально для любителей игр.
Обновлено в 05:04
Политика

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Украинским военным выплатят до $80 премии на День независимости

Обновлено в 05:08
Общество

В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

Обновлено в 02:49
Культура

Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов

Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Политика

Рассмотрение жалобы на арест Вышинского снова перенесли

Рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского в очередной раз отложено.
Обновлено в 04:34
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес

«У Волочковой будет инфаркт»: Лобода села на шпагат

Светлана Лобода не первый раз демонстрирует свою растяжку. Однако 36-летняя певица никогда не показывала публике шпагат.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Экономика

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Здоровье

В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах

"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фиорентина
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Образован 29 августа 1926 года при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодёжной команды «Либертас».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное