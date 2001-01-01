Футбол

Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»Матч ТВ 01:31

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Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине». В своем Instagram француз выложил новый пост, который озаглавил следующим текстом: «Готов к новому вызову!»
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Франк Рибери: «Готов к новому вызову»

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Sportbox.RU01:31
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