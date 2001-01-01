Футбол
Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»Матч ТВ 01:31
Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине». В своем Instagram француз выложил новый пост, который озаглавил следующим текстом: «Готов к новому вызову!»
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Политика
Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера
США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено вчера в 01:36
Авто
Тюнеры представили 513-сильный Ford Focus RS
Наряду с новым турбонаддувом, Mountune представляет спортивный каталитический нейтрализатор с высокой пропускной способностью и другу выхлопную трубу, а также ряд иных обновлений, которые могут быть установлены в штаб-квартире Mount Brentwood или заказаны клиентами через Интернет (данная функция будет доступна позже).
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Новый вид грибов обнаружили в Каталонии
Каталонские микологи обнаружили новый вид грибов, прорастающих в основном на песке.
Обновлено вчера в 15:04
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено вчера в 08:19
Технологии
Гранулы для почки
Сотрудники Донского государственного технического университета разработали необычный 3D-принтер.
Обновлено в 01:44
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ не мог себе позволить вернуть Коутиньо»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал аренду «Баварией» у «Барселоны» экс-игрока «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 02:15
Наука
Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс
Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.
Обновлено вчера в 13:23
Наука
Почему кошки мурлыкают
Обновлено вчера в 11:18
Недвижимость
Покупатели жилья в новостройках стали реже привлекать ипотеку
В январе-июне 2019 года в России банки выдали 146,1 тыс. ипотечных кредитов на сделки с новостройками на 371,7 млрд рублей, как подсчитали в ЦИАН по данным ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
ВВС Швейцарии объяснили сопровождение самолета делегации Путина
Обновлено вчера в 12:02
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00