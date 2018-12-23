Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»
Чемпионат
вчера в 16:32

В противном случае Рибери может перейти в «Галатасарай» через полгода на правах свободного агента. Ранее Рибери уже играл за «Галатасарай» в 2005 году, провёл за клуб 17 матчей и забил один гол. Через полгода хавбек перешёл в «Марсель», откуда в 2007 году перебрался в «Баварию» за € 30 млн.
Чемпионатвчера в 16:32

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СМИ: Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Матч ТВ02:22

СМИ: Рибери может перейти в «Галатасарай»

Спорт-Экспресс01:36

«Галатасарай» планирует вернуть Рибери

Советский спорт00:47

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Чемпионатвчера в 16:32

СМИ: Рибери может перейти в «Галатасарай»

RT на русскомвчера в 13:56

Рибери может перейти в «Галатасарай»

Бомбардир.рувчера в 15:58

«Галатасарай» готов предложить контракт Рибери

Sport24.ruвчера в 13:12
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Французский футболист
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Галатасарай
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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