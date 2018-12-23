В противном случае Рибери может перейти в «Галатасарай» через полгода на правах свободного агента. Ранее Рибери уже играл за «Галатасарай» в 2005 году, провёл за клуб 17 матчей и забил один гол. Через полгода хавбек перешёл в «Марсель», откуда в 2007 году перебрался в «Баварию» за € 30 млн.

Чемпионат вчера в 16:32