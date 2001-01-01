Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»Советский спорт вчера в 10:34

Контракт Рибери с Баварией истекает 30 июня, поэтому в катарский клуб он перейдет на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 33 матчах за мюнхенский клуб. Отметим, что капитаном Аль-Садда является бывший игрок Барселоны Хави.

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.

Происшествия Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

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Транспорт В России захотели сделать перекрестки платными В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.

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Религия В РПЦ назвали пожар в Нотр-Дам-де-Пари трагедией для христиан Комментируя пожар в Нотр-Дам-де-Пари, которым уже уничтожена часть здания, Кипшидзе сказал: "Это настоящая трагедия, потому что под угрозой оказался не просто один из христианских храмов, а действительно памятник мировой культуры, являющийся не только частью мирового наследия, но и частью идентичности христианской цивилизации в целом".

Политика Украинский суд отменил розыск и арест Шария Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Наука Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.

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Общество Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет» Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

Футбол Госдума разрешила болельщикам Евро-2020 приехать в Россию без виз Во вторник, 16 апреля, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о безвизовом въезде в Россию футбольных болельщиков, планирующих приехать в нашу страну на матчи предстоящего следующим летом Евро-2020.

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Общество Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.

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Шоу-бизнес Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».