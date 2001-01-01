Футбол

Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»Советский спорт вчера в 10:34

Контракт Рибери с Баварией истекает 30 июня, поэтому в катарский клуб он перейдет на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 33 матчах за мюнхенский клуб. Отметим, что капитаном Аль-Садда является бывший игрок Барселоны Хави.
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СМИ: Рибери станет одноклубником Хави в «Аль-Садде»

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Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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