Футбол
Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»Советский спорт 10:34
Как сообщает Kicker, 36-летний фанцуз станет игроком катарского клуба Аль-Садд. Контракт Рибери с Баварией истекает 30 июня, поэтому в катарский клуб он перейдет на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 33 матчах за мюнхенский клуб.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
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Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.
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Политика
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
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Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
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Экономика
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Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
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Армия и оружие
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
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