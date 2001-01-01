Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»Советский спорт 10:34

Как сообщает Kicker, 36-летний фанцуз станет игроком катарского клуба Аль-Садд. Контракт Рибери с Баварией истекает 30 июня, поэтому в катарский клуб он перейдет на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 33 матчах за мюнхенский клуб.

Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»

Общество Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.

Происшествия Огонь перекинулся на одну из башен собора Нотр-Дам Пожарным пока не удается локализовать возгорание в Нотр-Дам-де-Пари. Пламя охватило левую башню собора.

Политика Пожар в соборе Парижской Богоматери связали с приездом Зеленского Украинский журналист и политтехнолог Тарас Березовец связал пожар в соборе Парижской Богоматери с приездом во Францию лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.

Кино Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).

Театры В Саратове стартовал театральный проект «Уроки Табакова» Помимо театральных постановок, зрители смогут увидеть выставку фотографий, на которых запечатлен Олег Табаков.

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Общество «Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Происшествия Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе «Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Музыка Верка Сердючка отправится на «Евровидение-2019» Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве гостя.

Политика Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.

Гаджеты Xiaomi предложила выбрать дизайн для народного флагмана Redmi Слухи о новом смартфоне Redmi с процессором Snapdragon 855 появились достаточно давно, но ранее также представители компании заявляли о том, что ждать такую новинку скоро не стоит.

Политика Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Авто Названы лучшие автомобили для стритрейсинга Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.

Политика «Новатэк» уходит из Норвегии в Россию Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.

Происшествия Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.

Экономика Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.

Шоу-бизнес 45-летняя Кейт Мосс выходит замуж Как сообщает Mail Online, 45-летняя звезда готовится к тому, чтобы обручиться со своим 32-летним бойфрендом Николаем фон Бисмарком.

Политика На Украине могут возбудить дело против Зеленского В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

Хоккей В НХЛ оценили способности Подколзина Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы.

Происшествия Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.

Культура Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».