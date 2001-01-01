Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»Советский спорт 10:34

Как сообщает Kicker, 36-летний фанцуз станет игроком катарского клуба Аль-Садд. Контракт Рибери с Баварией истекает 30 июня, поэтому в катарский клуб он перейдет на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 33 матчах за мюнхенский клуб.

Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»

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