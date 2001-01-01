Футбол

Рибери может стать одноклубником Хави в «Аль-Садде»Чемпионат 06:33

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Катаре. Как сообщает Kicker, летом французский футболист с большой вероятностью присоединится к «Аль-Садду», за который выступает бывший хавбек «Барселоны» Хави.
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СМИ: Рибери станет одноклубником Хави в «Аль-Садде»

Матч ТВ14:15

Рибери может стать одноклубником Хави в катарском «Аль-Садде»

Советский спорт10:34

Рибери интересуются клубы из Катара, один из них – «Аль-Садд», где играет Хави

Sports.ru06:13

Рибери может стать одноклубником Хави в «Аль-Садде»

Чемпионат06:33

Рибери может продолжить карьеру в Катаре

Soccer.ru06:13

Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»

Бомбардир.ру06:59

СМИ: Рибери перейдет в катарский «Аль-Садд»

Спорт-Экспресс10:23
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Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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