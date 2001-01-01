Футбол
Рибери может стать одноклубником Хави в «Аль-Садде»Чемпионат 06:33
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Катаре. Как сообщает Kicker, летом французский футболист с большой вероятностью присоединится к «Аль-Садду», за который выступает бывший хавбек «Барселоны» Хави.
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