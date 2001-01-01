Футбол
Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»Бомбардир.ру 06:59
В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави. Рибери защищает цвета мюнхенцев с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек стал восьмикратным чемпионов Германии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
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