Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»Бомбардир.ру 06:59

В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави. Рибери защищает цвета мюнхенцев с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек стал восьмикратным чемпионов Германии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»

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