Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван БоммелуProstoProSport 17:05
Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде. Ранее Рибери отклонил предложение о переходе в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:31, Вашингтон
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе назвал своей целью мексиканцев
Отмечается, что стрелок сдался после того, как его автомашину остановила полиция, не отрицал своей вины и согласился дать показания, заявив, что целью нападения были мексиканцы.
Обновлено в 16:35
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы
На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы В пятницу вновь прогремели взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено в 14:54
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:46
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%.
Обновлено в 09:55
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Экономика
В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами
Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США, копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:22
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Музыка
В Карелии вновь откроется фестиваль Ruskeala Symphony
Уже сегодня в горном парке «Рускеала» вновь откроется фестиваль «Ruskeala Symphony».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о борьбе Аллы Вербер с раком
Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи «Прямой эфир» рассказал о том, как фешен-директор ЦУМа Алла Вербер долгие годы боролась с раком крови.
Обновлено в 12:09
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Наука
Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов
Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Технологии
«Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов
«Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», и «Инфотекс», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, обеспечили совместимость своих программных продуктов.
Обновлено в 07:45
Авто
Volkswagen подготовил электрокар ID. R к рекорду на горе Тяньмэнь
Компания Volkswagen показала гоночный электрокар ID. R, для которого придумали новую ливрею.
Обновлено в 09:29
Экономика
ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций
Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Онколог назвал семь признаков развития рака
Обновлено в 12:17
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Политика
ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
Обновлено в 16:50