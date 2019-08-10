Футбол

Рибери может перейти в ПСВ к ван БоммелуProstoProSport 17:05

Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде. Ранее Рибери отклонил предложение о переходе в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
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