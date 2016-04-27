Футбол

Рибери может перейти в ПСВ к ван БоммелуProstoProSport вчера в 17:05

Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде. Ранее Рибери отклонил предложение о переходе в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рибери может перейти в ПСВ

Soccer.ruвчера в 16:18

Ван Боммел пытается убедить Рибери перейти в ПСВ

Спорт-Экспрессвчера в 19:52

Рибери интересен ПСВ

Sports.ruвчера в 16:44

Рибери заинтересовал главного тренера ПСВ Ван Боммеля

Sport24.ruвчера в 20:18

Рибери может перейти в ПСВ

Чемпионатвчера в 16:16

Рибери может усилить голландский клуб

Матч ТВвчера в 16:04

Рибери может усилить голландский клуб

Sportbox.RUвчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Общество

В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

Обновлено в 02:19
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз

Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться

По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях.
Обновлено вчера в 14:27
Общество

На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.
Обновлено в 00:30
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Интернет

Личные данные любителей секса втроем оказались под угрозой

Обновлено вчера в 12:56
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Ниже поддержка у президента была только в апреле 2001 года, 18 лет назад — тогда за Путина были готовы голосовать только 42% опрошенных, отметила Русская служба Би-би-си.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Авто

BMW вновь отзывает свои автомобили в России

В конце зимы текущего года компания уже отзывала более 28 тысяч своих автомобилей, которые были реализованы на рынке России.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

Путин и Меркель жестко проучили Зеленского

Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Экономика

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств.
Обновлено 08 августа в 23:41
Общество

В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла

Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Наука

На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов

В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Наука

Ученые выяснили, почему кошки едят траву

Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
Армия и оружие

Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением

Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

В России появится стандарт школьной формы

Обновлено вчера в 02:44
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марк ван Боммел
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, выступал на позиции полузащитника. Продолжительное время был капитаном сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное