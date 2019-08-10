Помимо "Локомотива" и ПСВ на 36-летнего француза претендует "Монако". Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии. Контракт Франка с мюнхенцами истек, но сам футболист не намерен завершать карьеру.

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

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