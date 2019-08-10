Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»Вести.Ru 06:29

Помимо "Локомотива" и ПСВ на 36-летнего француза претендует "Монако". Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии. Контракт Франка с мюнхенцами истек, но сам футболист не намерен завершать карьеру.
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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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