Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»Вести.Ru 06:29
Помимо "Локомотива" и ПСВ на 36-летнего француза претендует "Монако". Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии. Контракт Франка с мюнхенцами истек, но сам футболист не намерен завершать карьеру.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
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