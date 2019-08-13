Футбол
Стала известна желаемая зарплата Рибери в новом клубеГазета.Ru 09:56
Французский полузащитник Франк Рибери хочет подписать с будущим клубом соглашение, рассчитанное на два сезона с зарплатой €8 млн в год, сообщает Futbol Arena.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Общество
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.
Обновлено в 09:05
Футбол
Франк де Бур - о зарплатах в женском футболе: "Почему они хотят получать наравне с мужчинами?"
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Обновлено в 06:13
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Технологии
Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики
Уральские ученые разработают беспилотную технику для доставки топлива по Арктике.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
Новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи вступили в силу в России с 13 августа.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» испытают в сентябре
Боевой корабль океанской зоны — новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря и возвратился в Санкт-Петербург https: / / t.co / mgazTo5vPG pic.twitter.com / hK7XITjVKe — Минобороны России (@ mod_russia) 9 января 2019 г.
Обновлено в 09:50
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Девушке, которую избил полицейский при задержании, грозит суд
Дарья Сосновская, получившая сильный удар в живот от полицейского во время задержания после согласованного митинга на проспекте Сахарова, может быть привлечена за нарушение порядка проведения митинга.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование
Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Здоровье
Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку
Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили из-за допинга
Обновлено в 08:22
Политика
В Конгрессе США поддержали протесты в Москве
Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве.
Обновлено в 04:47
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Космос
В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид
Обновлено вчера в 14:37