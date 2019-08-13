Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в годЕвро-футбол.ру 08:22
Полузащитник Франк Рибери ещё не определился с тем, где продолжит карьеру. По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
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Экономика
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Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице
Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
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Футболисты «Краснодара» прошли «Порту» в Лиге чемпионов
Матч в Порту завершился со счетом 3:2. При этом российский клуб выигрывал после первого тайма 3:0.
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Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
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На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа
У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
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Армия и оружие
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Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
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Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Политика
В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы
В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:41
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Обновлено в 06:13