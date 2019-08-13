Полузащитник Франк Рибери ещё не определился с тем, где продолжит карьеру. По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.

Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год

Экономика Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

Шоу-бизнес Кэти Перри обвиняют в сексуальном домогательстве Фото: Джош Клосс Представители Кэти Перри, как и сама звезда пока никак не отреагировали на заявление Клосса, предпочитая хранить молчание.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.

Авто В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Политика Новым послом США в РФ может стать спецпредставитель по КНДР Как стало известно агентству Reuters, новым американским послом в России может стать спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Бигэн.

Наука Названы продукты, защищающие курильщиков от рака Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.

Кино В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.

Гаджеты Интерьерные телевизоры Samsung The Serif появились в России Samsung Electronics анонсировала в России эксклюзивный интерьерный телевизор The Serif, разработанный совместно с известными французскими промышленными дизайнерами Ронаном и Эрваном Буруллеками.

Общество В японский Саппоро забрел медведь Полиция Саппоро предупредила горожан о возможности новых появлений медведей в жилой зоне города и призвала их к бдительности.

Шоу-бизнес Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Футбол Футболисты «Краснодара» прошли «Порту» в Лиге чемпионов Матч в Порту завершился со счетом 3:2. При этом российский клуб выигрывал после первого тайма 3:0.

Происшествия Опровергнута эвакуация жителей села рядом с полигоном ВМФ Ранее во вторник жители Неноксы, рядом с которой располагается 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, рассказали журналистам, что утром 14 августа их эвакуируют.

Игры В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.

Происшествия Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.

Политика На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.

Армия и оружие Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72 На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.