Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в годЕвро-футбол.ру 08:22
Полузащитник Франк Рибери ещё не определился с тем, где продолжит карьеру. По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
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Футбол
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Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
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