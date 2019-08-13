Футбол

Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в годЕвро-футбол.ру 08:22

Полузащитник Франк Рибери ещё не определился с тем, где продолжит карьеру. По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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