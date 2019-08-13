Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в годЕвро-футбол.ру 08:22
Полузащитник Франк Рибери ещё не определился с тем, где продолжит карьеру. По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Политика
Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%
Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация
В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Назван овощ, который продлевает молодость
Из нашего материала вы узнаете о полезных свойствах этого чудесного овоща.
Обновлено в 00:56
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Футбол
РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова
Главный арбитр матча ЦСКА - "Сочи" пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику сочинской команды Ивану Миладиновичу.
Обновлено в 11:37
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Космос
Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»
Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Наука
Останки кита возрастом около 10 млн лет случайно обнаружили в Крыму
На некрополе пошли грунтовые античные могилы, начальник экспедиции, сотрудник Крымского института археологии Павел Гецко приказал начать их зачистку, в итоге наткнулись на останки животного.
Обновлено в 12:52
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
Авто
Changan серьезно обновил кроссовер CS55
Китайский автопроизводитель Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 выпущен в России
Обновлено в 12:07
Экономика
Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»
Московский арбитражный суд признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и решил ввести в компании процедуру наблюдения, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Обновлено в 04:12
Авто
Nissan уменьшил цены на кроссоверы Terrano, Qashqai и X-Trail
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
США заявили о планах разместить F-35 в Великобритании в 2021 году
Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 могут появиться на базе ВВС Великобритании Лейкенхит в 2021 году.
Обновлено в 13:13
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области
На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11