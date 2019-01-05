Полузащитник «Баварии» Франк Рибери дал жёсткий ответ на критику в свой адрес, которая появилась после того, как хавбек заказал «золотой стейк» стоимостью € 1200. Француз опубликовал видео в своём "твиттере", как знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae подаёт ему «золотой стейк».

Рибери грубо ответил на критику за поедание «золотого стейка»

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