Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине». Стороны согласовали все детали контракта, уже сегодня француз прилетает во Флоренцию.

Спорт день за днем

Экономика В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.

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Общество Кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.

Политика Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Авто Продажи новых автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 92% Примерно две трети купленных новых автомобилей Rolls-Royce приходится на Москву и Московскую область – в количественном выражении это 50 и 11 экземпляров соответственно.

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Энергетика Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.

Политика WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

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