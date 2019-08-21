Футбол
Рибери договорился с «Фиорентиной»Sports.ru 02:59
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине». Стороны согласовали все детали контракта, уже сегодня француз прилетает во Флоренцию.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:17, Ашберн
Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд
Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
Обновлено в 09:04
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Общество
Кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 10:09
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Авто
Продажи новых автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 92%
Примерно две трети купленных новых автомобилей Rolls-Royce приходится на Москву и Московскую область – в количественном выражении это 50 и 11 экземпляров соответственно.
Обновлено в 08:46
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
BMW показала тизер нового BMW iNext
После первых тизерных изображений электрокара BMW iNEXT, выпущенных в марте, мае и июле текущего года, экологически чистый внедорожник возвращается в серии новых тизеров и видео, демонстрирующих опытные образцы в камуфляже.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё
Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Общество
Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась
Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 02:48
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма
Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
Обновлено вчера в 22:04
Наука
Болезнь Альцгеймера не даёт нейронам общаться друг с другом
С другой стороны, у больных с болезнью Альцгеймера в нервной ткани накапливаются токсичные белковые отложения из бета-амилоида – так называемые амилоидные бляшки.
Обновлено вчера в 00:09
Экономика
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
Вопрос увеличения размера региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров намерено обсудить на следующей неделе правительство Москвы.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Армия и оружие
Систему «Торнадо-С» предложат на экспорт
Обновлено в 07:24