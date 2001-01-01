Футбол
Рианчо: «Зе Луиш удивлял меня в „Спартаке“. Это потеря для команды»ProstoProSport вчера в 13:29
Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уход из красно-белых нападающего Зе Луиша является ощутимой потерей.
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Гладилин: «Уход Зе Луиша – это потеря, потому что замены ему в „Спартаке“ нет»
Евро-футбол.рувчера в 10:42
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