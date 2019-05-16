Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированыГазета.Ru вчера в 13:46
После объявления итогов зрительского голосования, в ходе которого с результатом 56,5% победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, в адрес Первого канала, по которому транслировалась программа, и самой юной певицы посыпалась критика.
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За дочь Алсу голосовали боты. Результаты детского «Голоса» аннулировали, но что мы знаем о расследовании?
Телеканал 360°вчера в 14:10
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Футбол
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"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
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«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Брюгге»
Как стало известно "СЭ", в сферу интересов красно-белых попал 26-летний атакующий хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен.
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Общая стоимость контрактов на два лота составляет 1,7 млрд рублей. Первый лот стоит 879 млн рублей, второй — 895 млн рублей.
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На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
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Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта
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