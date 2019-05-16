Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированыГазета.Ru вчера в 13:46

После объявления итогов зрительского голосования, в ходе которого с результатом 56,5% победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, в адрес Первого канала, по которому транслировалась программа, и самой юной певицы посыпалась критика.
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Как шоу «Голос» подрывает веру в электронную демократию

Газета.Ru08:04

Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

РБКвчера в 10:19

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 14:33

За дочь Алсу голосовали боты. Результаты детского «Голоса» аннулировали, но что мы знаем о расследовании?

Телеканал 360°вчера в 14:10

«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы00:30

Наставница дочери Алсу не стала комментировать аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 08:55

Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русскомвчера в 09:30
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Общество

В иркутском Жигалово может появиться училище для подготовки рабочих

Реализация проекта по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области позволит создать в Жигаловском районе комфортные условия для проживания 15 000 человек, в том числе открыть училище для подготовки рабочих кадров.
Обновлено в 06:25
Политика

Глава МИД Украины Климкин ушёл в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии, информирует телеканал ABC.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Футбол

«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:04
Кино

16,7 млн американцев не выйдут на работу из-за финала «Игры престолов»

Обновлено в 18:49
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Общество

Накрутка голосов за дочь Алсу в шоу «Голос» подтвердилась

В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол

Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула

Обновлено в 17:29
Общество

В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт

"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено в 19:00
Религия

Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено в 20:26
Политика

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Брюгге»

Как стало известно "СЭ", в сферу интересов красно-белых попал 26-летний атакующий хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен.
Обновлено в 15:28
Экономика

Камеры на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей

Общая стоимость контрактов на два лота составляет 1,7 млрд рублей. Первый лот стоит 879 млн рублей, второй — 895 млн рублей.
Обновлено в 20:37
Экономика

Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 01:05
Игры

Более 23 минут геймплея Phoenix Point

Обновлено в 19:43
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Обновлено в 13:48
Происшествия

Ликвидирован пожар в квартире на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в высотном доме на улице Немчинова на севере Москвы.
Обновлено в 12:45
Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Политика

Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта

Обновлено в 14:49
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
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