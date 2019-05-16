Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированыГазета.Ru вчера в 13:46

После объявления итогов зрительского голосования, в ходе которого с результатом 56,5% победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, в адрес Первого канала, по которому транслировалась программа, и самой юной певицы посыпалась критика.
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Дети без «Голоса», взрослые без лица

REGNUM05:19

Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

RT на русскомвчера в 09:30

«Первый канал» аннулировал результат голосования финального этапа шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы00:30

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 14:33

Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

РБКвчера в 10:19

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети»

ТАССвчера в 07:31

Как шоу «Голос» подрывает веру в электронную демократию

Газета.Ru08:04
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Здоровье

Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Футбол

Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Культура

Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»

Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено в 21:22
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Обновлено в 20:28
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 20:45
Авто

Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию на 8 лет

Автомобилестроительная компания General Motors расширила гарантию на модель Orlando, Cruze и компактный кроссовер Tracker нового поколения, который поступит в продажу летом нынешнего года.
Обновлено в 11:00
Авто

Продажи машин Lada в Европе растут

По информации специалистов ACEA, за период с января по апрель текущего года европейские дилеры Lada реализовали 1 665 автомобилей марки, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:05
Политика

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Политика

Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 19:04
Игры

Более 23 минут геймплея Phoenix Point

Обновлено в 19:43
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено в 15:52
Футбол

Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»

"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
Обновлено в 19:59
Интернет

AGCM обвиняет Google в злоупотреблении своим положением на рынке

По мнению Управления, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в официальном заявлении AGCM.
Обновлено в 05:22
Музыка

Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступил с композицией Scream во втором полуфинале, который в эти минуты проходит в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:17
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