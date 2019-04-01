Политика
Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосовВзгляд.ру 07:50
Центральная избирательная комиссия Украины представила результаты голосования на выборах президента страны после обработки 80,20% бюллетеней. Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
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Комсомольская правда08:01
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