Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФREGNUM 01:10

Документ содержит призыв к отмене антироссийских санкций, которые негативно сказываются на экономике Словакии и остальных стран Евросоюза. «Я знаю, что многие депутаты, причем даже те, кто входит в правящую коалицию, выступают против санкций», — сказал Марчек.
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с чего всё началось

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.
Известиявчера в 17:01

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Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

РИА Новостивчера в 22:45

В Словакии подготовили резолюцию об отмене санкций против России

Телеканал 360°вчера в 20:40

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

Известиявчера в 17:01

В Словакии выступят с резолюцией об отмене антироссийских санкций

Газета.Ruвчера в 19:35

Словацкий депутат подготовил резолюцию об отмене антироссийских санкций

Интерфаксвчера в 19:34

В Словакии рассказали о подготовке резолюции о необходимости отмены антироссийских санкций

ТАССвчера в 18:35

Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций

Вести.Ruвчера в 19:51
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Футбол

Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»

Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.
Обновлено в 00:21
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Культура

Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала

Сотрудники британского телеканал ITV London обнаружили в архиве интервью 2003 года с молодым человеком, который, судя по всему, является Бэнкси – самым известным анонимным уличным художником, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Обновлено вчера в 20:36
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено 03 июля в 14:52
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии

В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Минтруд разрешит женщинам работать дальнобойщиками и боцманами

Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин в России.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества — мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Космос

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 01:46
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Ночью в Краснодаре горели жилые дома на улице Коммунаров

Обновлено в 00:25
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Политика

Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
Обновлено в 01:43
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