В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.

с чего всё началось

Документ содержит призыв к отмене антироссийских санкций, которые негативно сказываются на экономике Словакии и остальных стран Евросоюза. «Я знаю, что многие депутаты, причем даже те, кто входит в правящую коалицию, выступают против санкций», — сказал Марчек.

В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ

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