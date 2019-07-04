Политика

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкцийИзвестия вчера в 17:01

Бессмысленность санкций В Словакии растет число граждан, недовольных исключительно прозападной внешнеполитической ориентацией страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией, отметил в беседе с "Известиями" Петер Марчек.
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Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.
Известиявчера в 17:01

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Депутат Морозов отреагировал на слова словацкого депутата о резолюции по отмене антироссийских санкций

Телеканал 360°04:30

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Газета.Ru03:19

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

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Словацкий депутат подготовил резолюцию об отмене антироссийских санкций

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В Словакии рассказали о подготовке резолюции о необходимости отмены антироссийских санкций

ТАССвчера в 18:35

В Госдуме оценили заявление словацкого депутата о резолюции по отмене санкций

RT на русском02:55
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Сегодня годовщина начала Курской битвы

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Курс доллара и евро закончили день даже ниже чем при открытии - доллар на отметки 63,32 руб, евро – 71,39 руб. Несмотря на это, рубль продолжает выглядеть хуже валют-аналогов в условиях спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных компаний РФ со значительной долей нерезидентов в акциях.
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Армия и оружие

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Происшествия

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Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление

Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
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Президент России Владимир Путин напомнил во время визита в Италию, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО.
Обновлено в 02:34
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырём погибшим подводникам

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Буффон выступал за "Ювентус" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. В составе "бьянконери" он девять раз становился чемпионом Италии.
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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 11,7%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 444,16 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
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Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

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Армия и оружие

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Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте

Обновлено вчера в 21:31
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Обновлено вчера в 18:56
Политика

СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
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С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
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Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
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Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Обновлено в 05:22
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
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Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума

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Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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В Челябинске пересмотрят дело бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова

Как ранее сообщало агентство Полит74, в сентябре 2017 года Сергей Давыдов был задержан в связи с возбуждением уголовного дела по поводу хищения средств муниципального предприятия.
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УЕФА проверила состояние стадиона «Ахмат-Арена»

Обновлено вчера в 10:21
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

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«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
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Происшествия

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Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Правовая неграмотность приводит к тому, что многие россияне при расчете своей пенсии нередко допускают досадные ошибки, а после подают заявку на начисление им пенсионных выплат с неправильным оформлением либо же раньше положенного срока.
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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