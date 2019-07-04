Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкцийИзвестия вчера в 17:01
Бессмысленность санкций В Словакии растет число граждан, недовольных исключительно прозападной внешнеполитической ориентацией страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией, отметил в беседе с "Известиями" Петер Марчек.
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с чего всё началось
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Сегодня годовщина начала Курской битвы
Обновлено в 01:48
Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю
Курс доллара и евро закончили день даже ниже чем при открытии - доллар на отметки 63,32 руб, евро – 71,39 руб. Несмотря на это, рубль продолжает выглядеть хуже валют-аналогов в условиях спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных компаний РФ со значительной долей нерезидентов в акциях.
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Наука
Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление
Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин напомнил, кто разрушил государственность в Ливии
Президент России Владимир Путин напомнил во время визита в Италию, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО.
Обновлено в 02:34
Футбол
Буффон рассказал, что считает подарком на завершение карьеры
Буффон выступал за "Ювентус" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. В составе "бьянконери" он девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 01:40
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 11,7%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 444,16 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:11
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Энергетика
Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»
Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Обновлено в 05:22
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Челябинске пересмотрят дело бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова
Как ранее сообщало агентство Полит74, в сентябре 2017 года Сергей Давыдов был задержан в связи с возбуждением уголовного дела по поводу хищения средств муниципального предприятия.
Обновлено в 05:36
Футбол
УЕФА проверила состояние стадиона «Ахмат-Арена»
Обновлено вчера в 10:21
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Самолет из Салехарда не смог вылететь в Тюмень из-за отказа стартера
Необходимую деталь доставят из Москвы Самолет из Салехарда не смог вылететь в Тюмень из-за технической неисправности, сообщает ИА "Север-Пресс".
Обновлено в 05:44
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Правовая неграмотность приводит к тому, что многие россияне при расчете своей пенсии нередко допускают досадные ошибки, а после подают заявку на начисление им пенсионных выплат с неправильным оформлением либо же раньше положенного срока.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Кембридже сбежавшего трехметрового питона нашли на дереве
Змея сбежала из дома несколько дней назад Сбежавший в Кембридже трехметровый питон найден и возвращен хозяину, сообщила местная полиция в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 06:13