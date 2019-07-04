В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.

с чего всё началось

Бессмысленность санкций В Словакии растет число граждан, недовольных исключительно прозападной внешнеполитической ориентацией страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией, отметил в беседе с "Известиями" Петер Марчек.

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

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