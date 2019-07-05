Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РоссииМойка78 00:27
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене антироссийских санкций. Об этом рассказал депутат от евроскептической партии «Мы семья» Петер Марчек. По его словам, для Словакии недопустимо находиться в состоянии «конфронтации» с государством, с которым страна имеет «плотные исторические связи».
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с чего всё началось
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.Известиявчера в 17:01
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