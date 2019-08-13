Российский поэт Илья Резник раскритиковал шутку певицы и ведущей Ольги Бузовой за шутку, в которой сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

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