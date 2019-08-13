Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадникахРИА Новости 10:07

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда. В инстаграме певицы появился ролик, на котором она сидит за столом и облизывает тарелку.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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