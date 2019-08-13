Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадникахРИА Новости 10:07
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда. В инстаграме певицы появился ролик, на котором она сидит за столом и облизывает тарелку.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено в 15:43
Общество
52-летний миллионер отшлепал девушек на видео и подвергся критике
На записи 52-летний Джанлука Вакки танцует на лестнице, затем шлепает четырех разных девушек по ягодицам, после чего берет за руку свою спутницу и продолжает танцевать с ней.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг слухи об эвакуации поселка Нёнокса
Слухи об эвакуации — «полная чушь», заявил Орлов, хотя администрация Северодвинска, к территории которого относится поселок (между ними расстояние 40 км), сегодня, 13 августа, посоветовала жителям Нёноксы покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном полигоне.
Обновлено в 09:40
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Протестующих защитили на примере болельщиков
Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено в 13:27
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
В мэрию Москвы направлены две заявка на новый митинг на 24 августа, его организаторы — глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.
Обновлено в 13:04
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Общество
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии
Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Фото новой подруги бывшего мужа Ани Лорак нашли на сайте эскорт-услуг
Фотографию новой подруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу обнаружили на зарубежном сайте так называемых эскорт-услуг.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Селтик дома проиграл Клужу 3:4.
Обновлено в 16:40
Политика
Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи полиграфа.
Обновлено в 16:19
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Наука
Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах
Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.
Обновлено в 00:07
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Наука
Ученые объявили о победе над вирусом Эбола
Два экспериментальных препарата против вируса Эболы показали настолько высокую эффективность, что теперь их будут использовать для лечения жителей Демократической Республики Конго.
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
Обновлено в 12:10
Спорт
Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг
Обновлено в 10:41
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05