Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда. В инстаграме певицы появился ролик, на котором она сидит за столом и облизывает тарелку.

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

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