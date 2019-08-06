Экономика

Резкое снижение рабочей силы фиксируют в РоссииАМИТЕЛ вчера в 22:29

Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсантъ". В первом квартале 2019 года количество экономически активных россиян снизилось на 0,8 млн человек, составив 75 млн. Для сравнения: за весь 2018 год этот показатель снизился лишь на 0,1%.
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с чего всё началось

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.
Коммерсантъ05 августа в 18:12

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URA.Ruвчера в 04:52

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден

Коммерсантъ05 августа в 18:12
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АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster

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