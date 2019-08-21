Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.

с чего всё началось

Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года. Причина в том, что они не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке.

В России ожидается резкий рост цен на автомобили

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