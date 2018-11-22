Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат. По данным статистики, с начала 2018 года дизель подорожал на 14%, а бензин - на 9,3%.

Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль

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