До года выгоднее Рост доли валютных вкладов сроком до года происходил на фоне активного подъема ставок по долларовым депозитам, начавшегося в конце сентября, после того как в конце лета — начале осени банки столкнулись с оттоком валютных вкладов.

с чего всё началось

Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.

С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрд

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