Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»Вести.Ru 11:15
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака". Как сообщают инсайдеры, стороны подписали соглашение. Срок контракта составит 3 года с возможностью пролонгации еще на сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
«Терминатор: Темные судьбы» стал шестым фильмом франшизы «Терминатор» и сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 17:05
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Обновлено в 15:20
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили
Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено в 15:33
Экономика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Здоровье
ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения объявила текущую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», передает ВВС Africa.
Обновлено в 01:56
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Спорт
Российские синхронистки победили в произвольной программе на ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладательницами золотых медалей в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.
Обновлено в 07:41
Футбол
Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба
Как сообщает The Independent, президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы наставник мадридцев Зинедин Зидан чаще использовал вингера Гарета Бейла.
Обновлено в 13:59
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено в 17:03
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22
Кино
HBO перезапустит сериал «Сплетница»
Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»
Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
Обновлено в 15:25
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия
Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
У семьи главы Мосгоризбиркома нашли квартиры в Хорватии
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова недвижимостью на берегу Адриатического моря в Хорватии.
Обновлено в 13:54