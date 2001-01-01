Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»Вести.Ru 11:15
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака". Как сообщают инсайдеры, стороны подписали соглашение. Срок контракта составит 3 года с возможностью пролонгации еще на сезон.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Дания одобрила газопровод в Польшу
Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe.
Обновлено в 12:40
Политика
Лавров назвал условие проведения нового саммита в «нормандском формате»
Планировать новый саммит в "нормандском формате" можно будет только после выполнения всех решений саммита 2016 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 11:29
Кино
Вышел полноценный трейлер хоррора «Оно 2»
В сети появился дебютный трейлер второй части хоррора «Оно» — продолжения фильма 2017 года Андреса Мускетти.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
Обновлено в 12:14
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 12:26
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Политика
Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp
Особое внимание к приложению появилось на фоне популярности функции, которая позволяет увидеть, как человек может выглядеть в старости.
Обновлено в 10:22
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Политика
Перемирие на Донбассе: любое ведение огня запрещено
Бессмертный подчеркнул, что впервые договоренность запрещает вести любой вид огня, пишет ТАСС.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Анонсирован выпуск объектива Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR
Компания Fujifilm объявила, что в конце сентября 2019 года в линейке сменных объективов с креплением X появится компактная и легкая модель с пятикратным зумом и постоянной максимальной диафрагмой.
Обновлено в 03:16
Финансы
Банк России в июле может понизить ключевую ставку лишь до 7,25%
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Экономика
Мировой рынок алмазов завалило дешевыми камнями
В конце июня Bloomberg сообщал, что продажи De Beers продолжили падать из-за того, что спрос на камни остается слабым, в то время как поставки более мелких и дешевых камней остаются на высоком уровне.
Обновлено в 11:55
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны
Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Космос
В США предрекли провал российской «Федерации»
«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса BlaBlaCar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Наука
Дефицит девочек в математике объяснили успехами в чтении
Исследования показывают, что в подростковом возрасте успеваемость мальчиков и девочек в математике находится примерно на одном уровне, при этом девочки заметно превосходят мальчиков в гуманитарных специальностях (языке и литературе), что дает им преимущество при выборе профессий, связанных с гуманитарными науками.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Обновлено в 10:04
Происшествия
Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью
В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области.
Обновлено в 04:59
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40