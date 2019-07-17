Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»7 новостей вчера в 23:58

Ростов — Спартак
завтра
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Полузащитник Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Мирзову 26 лет, он воспитанник футбола Кабардино-Балкарии.
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