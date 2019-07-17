Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»7 новостей вчера в 23:58
Полузащитник Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Мирзову 26 лет, он воспитанник футбола Кабардино-Балкарии.
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Букмекеры назвали вероятность того, что Мирзов станет лучшим бомбардиром «Спартака»
Sport24.ruвчера в 15:43
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено вчера в 17:53
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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
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Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
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Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
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Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Обновлено вчера в 23:43
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Общество
Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию
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Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
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Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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Данные россиян смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»
На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Общество
На портале «Узнай Москву» появился посвященный Маяковскому маршрут
Маршрут, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, появился на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:32
Общество
Росстат: 11287 граждан России зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц
Для сравнения, до 11 тысяч 280 рублей в месяц получают больше 775 тысяч граждан России.
Обновлено в 01:26
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Здоровье
Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении
Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
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Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.
Обновлено в 01:24
Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.
Обновлено вчера в 23:35
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Врачи Люберец успешно прооперировали беременную с острым воспалением почки
Врачи Люберецкой районной больницы №1 успешно прооперировали беременную женщину с острым пиелонефритом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
Сорокин: «Меня скорее удивила ситуация с Суторминым, чем нет»
Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал переход в "Зенит" полузащитника Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Космос
Индийская лунная миссия «Чандраян-2» стартует 22 июля
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