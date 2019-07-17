Мирзов перешел в «Ростов» в 2017-м году.

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Политика Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17 Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Авто Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Футбол «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Интернет «Яндекс» научился определять доходы пользователей Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.

Происшествия В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.

Происшествия Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Футбол УЕФА отстранил клуб из Бельгии от участия в Лиге Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Лиге Европы.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились 37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Происшествия В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Происшествия Завершено следствие по делу Александра Шестуна Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

Армия и оружие НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

Футбол «Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта «Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.

Футбол Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай» Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.