Футбол
Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»ФК Ростов 11:55
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:58, Вашингтон
Политика
Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
Обновлено в 20:24
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Авто
Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья
Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено в 06:18
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Футбол
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков
По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов
Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Футбол
УЕФА отстранил клуб из Бельгии от участия в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Лиге Европы.
Обновлено в 17:45
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Индия назвала условие закупки истребителя Су-57
Обновлено в 19:31
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Завершено следствие по делу Александра Шестуна
Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Кино
Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта
«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.
Обновлено в 03:04
Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»
Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
Обновлено в 15:25
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено в 17:03
Здоровье
Медики перечислили предупреждающие знаки развития рака кожи
Британские медики назвали пять предупреждающих знаков развития рака кожи.
Обновлено в 18:48