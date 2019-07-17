Футбол

Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»ФК Ростов 11:55

Ростов — Спартак
20 июля
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Мирзов перешел в «Ростов» в 2017-м году.
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