Футбол
Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»Матч ТВ 11:25
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Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия
СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Обновлено в 11:38
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Игры
Square Enix тизерит Outriders — возможно, это шутер от авторов Bulletstorm и Painkiller
Square Enix уже около месяца намекает на свою новую игру, однако только с сегодняшним тизером стала понятна природа проекта — в начале мая в специальном твиттере начали появляться записи бортового компьютера космического корабля.
Обновлено в 11:54
Автоспорт
Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции
После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Кино
ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката «Мстителей»
По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.
Обновлено в 06:57
Политика
Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград заявил о поддержке Сербии со стороны России, передаёт ФАН.
Обновлено в 11:30
Футбол
Виталий Устинов покинул «Рубин»
Обновлено в 08:15
Политика
В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Наука
В США физики впервые телепортировали «логическую операцию»
Обновлено 01 июня в 09:59
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Транспорт
Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38