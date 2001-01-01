Футбол

Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»Матч ТВ 11:25

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В сборной собраны высококлассные футболисты, они все видят и слышат.
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Новичок сборной Мирзов о дебютном голе: Кричал Смолову «Пропусти, пропусти»

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Мирзов: кричал Смолову: «Пропусти, пропусти». Потом оставалось только попасть

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Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»

Sportbox.RU11:25
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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

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Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

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В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
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Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
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По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.
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