Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»Матч ТВ 11:25

В сборной собраны высококлассные футболисты, они все видят и слышат.

Общество В Роспотребнадзоре прошла «Школа бизнеса» для руководителей индустрии красоты Как контролировать текущую работу в соответствии с санитарными требованиями и подготовиться к проверке органов Роспотребнадзора рассказали и показали эксперты ведомства на очередном уроке «Школы бизнеса» для предпринимателей.

Происшествия Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).

Происшествия Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.

Происшествия В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после нападения с топором на сотрудника мэрии Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации.

Политика Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Космос В регионе Ктулху на Плутоне нашли аммиак Новая информация показал, что около борозды Вергилия в северной части региона Ктулху на Плутоне есть следы аммиака.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.

Происшествия Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.

Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Шоу-бизнес Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.

Шоу-бизнес Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Экономика «Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке "Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

Космос Космический корабль Dragon успешно приводнился с грузом с МКС Ранее сообщалось, что корабль Dragon компании SpaceX 3 июня отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Транспорт ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД Госавтоинсекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.

Армия и оружие США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16 Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Экономика Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".

Политика Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский госсекретарь Майк Помпео.

Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.