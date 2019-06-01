Футбол

Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»Матч ТВ 11:25

В сборной собраны высококлассные футболисты, они все видят и слышат.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мирзов доволен своим дебютом за сборную России по футболу

RT на русском13:39

Новичок сборной Мирзов о дебютном голе: Кричал Смолову «Пропусти, пропусти»

Life.ru11:56

Мирзов: кричал Смолову: «Пропусти, пропусти». Потом оставалось только попасть

Чемпионат11:21

Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»

Sportbox.RU11:25

Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»

Матч ТВ11:25

Новичок сборной России по футболу Мирзов: было приятно забивать

News.ru11:42

Резиуан Мирзов: «Адаптируюсь в сборной, но мне еще работать и работать»

Спорт-Экспресс11:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Общество

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Наука

Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера

Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Общество

Три сурчонка и хамелеон родились в Ленинградском зоопарке

В семье сурков из Ленинградского зоопарка прибавление — в конце апреля на свет появились три сурчонка. Детеныши впервые вышли из домика.
Обновлено в 11:03
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Футбол

Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Блогер Давидович выдал фото BMW, разгромившей центр Казани

Обновлено в 12:08
Происшествия

Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Петербурге

С начала сезона в Петербурге шесть человек заразились клещевым энцефалитом, передает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:13
Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Авто

Toyota назвала российские цены на новую Supra

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Суданская оппозиция прервала переговоры с военными

Лидеры суданской оппозиции заявили о прекращении политических контактов и переговоров с военными, которые руководят страной.
Обновлено в 07:29
Хоккей

«Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен хоккеистами

Обновлено в 13:59
Политика

МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное